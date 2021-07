"In The Beginning" heißt das Projekt von Roth, Simon & Paul sowie der Senior Copywriterin und Creative Director Vicky Jacob-Ebbinghaus. Das erklärte Ziel: auf das große Problem der häuslichen Gewalt aufmerksam zu machen und Betroffenen dabei zu helfen, den ersten Schritt Richtung Ausstieg aus einer gewalttätigen Beziehung zu machen.Herzstück des Auftritts ist ein zweieinhalbminütiger Film, der praktisch ohne gesprochene Worte auskommt. Sanft, leise und gänzlich ohne spektakuläre Szenen erzählen die Macher aus Sicht des Opfers über eingeblendete Texte von Anfang und Ende einer gewalttätigen Beziehung. Dabei gelingt es Roth und Co, ohne schockierende Bilder und allein über atmosphärische Einstellungen den Kontrast zwischen scheinbar heiler Welt und der harten Realität einzufangen. Und genau das hebt den Film erfrischend von vielen anderen Spots zu dem wichtigen Thema ab.Neben dem Film haben Regisseur Roth und Simon & Paul auch eine Webseite entwickelt, die Opfern von häuslicher Gewalt als erster Anlaufpunkt dienen soll: Dort können Betroffene das Land, in dem sie leben, angeben und bekommen eine regionale Hilfenummer angezeigt. So soll der Zugang zu professioneller Hilfe vereinfacht werden, ohne dass sich die Opfer durch viele Webseiten durchklicken müssen. tt