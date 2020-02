© Scholz & Friends

So sieht das bisherige Logo von Scholz & Friends aus

Der Networkpartner VMLY&R hat das neue Logo in seiner internationalen Pressemitteilung zur Zusammenarbeit mit Scholz & Friends vorgestellt. Eine Specherin der deutschen Agentur bestätigt, dass die Grafik einen ersten Eindruck vom neuen Erscheinungsbild vermittelt. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze folgen. Zu erwarten ist, dass die Flaggschiffmarke Scholz & Friends in Zukunft noch stärker in den Vordergrund rückt. Inwieweit die Zugehörigkeit zu VMLY&R in dem neuen Auftritt eine Rolle spielen wird, ist noch nicht bekanntScholz & Friends will mit dem Anschluss an das US-Network seine internationale Reichweite ausbauen. Zudem erhofft sich CEO Frank-Michael Schmdit von der Digitalexpertise des neuen Partners Impulse für das technologie- und datengetriebene Marketinggeschäft . Bislang war Scholz & Friends als eigenständige Agenturgruppe innerhalb von WPP positioniert, die für das internationale Geschäft je nach Bedarf auf wechselnde Partner der Holding zugreifen konnte. Außer beim früheren Kunden Opel hat das aber wohl nicht so funktioniert wie erhofft. mam