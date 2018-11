© C3 Janina Schüller wechselt von Sky Deutschland zu C3

Das C3-Büro in München bekommt Verstärkung: Janina Schüller heuert bei den Content-Marketing-Experten als Leiterin des Content Teams an. Sie kommt von Sky Deutschland, wo sie als Head of Content Strategy die Eigenproduktionsstrategie mitverantwortet hat und unter anderem für die Gesamtprojektleitung von Babylon Berlin verantwortlich war.