Das Führungs-Team von Palmer Hargreaves: Jörn Langensiepen, Iris Heilmann, Susanne Hoffmann, Markus Neckar (v.l.)

Mit zwei neuen Produkten will die Agentur Palmer Hargreaves Unternehmen den datenschutzkonformen Aufbau einer Corporate KI ermöglichen. Das Angebot in Kooperation mit der Agenturtochter Exofarer setzt auf KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Kommunikation und Marketing.

Wer die Chancen von Künstlicher Intelligenz optimal nutzen will, muss sich auch mit deren technologischen, rechtlichen und ethischen Herausforder