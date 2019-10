Möllmann bringt Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren im Digitalbusiness mit und soll diese künftig in der strategischen Beratung für Marken wie Nestlé, Procter & Gamble, Merz, Luxair, Rabobank und Frosta einbringen. Zudem soll er gemeinsam mit den Kunden innovative Produkte, Services und digitale Geschäftsmodelle entwickeln und vermarkten. "Mit seinen Fähigkeiten im strategischen Consulting und seinem tiefen Verständnis des Zusammenwirkens von Marketing, IT und Experience Design ist Sven der Richtige, um unser Leistungsportfolio weiterzuentwickeln", sagt, Gründer und CEO von Cocomore.In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Möllmann sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite: Vor seiner fünfjährigen Karriere bei ING war er unter anderem bei der OnVista AG als Director IT sowie bei Sapient Nitro als Senior Manager Program Management tätig. Er war zudem Mitglied im Steering Committee des Arbeitskreises Digital Banking beim Bundesverband deutscher Banken, Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises FinTechs & Digital Banking bei der Bitkom sowie Mentor & Mitglied im Steering Committee im Tech Quartier Frankfurt.Der neue Head of Consulting ist der zweite hochkarätige Neuzugang in der Führungsriege von Cocomore binnen kurzer Zeit: Erst vor wenigen Wochen vermeldete die Agentur den Zugang des ehemaligen Interone-Managers Matthias Schäfer als neuen CCO . Cocomore beschäftigt insgesamt rund 180 Mitarbeiter an den Standorten in Frankfurt am Main, Köln, Genf und Sevilla. tt