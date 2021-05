© Johanniter Große QR-Codes stehen im Zentrum der klugen Kampagne von Scholz & Friends und den Johannitern

Immer wieder wird die Arbeit von Notärzten am Einsatzort durch Schaulustige behindert - eine Problematik, die sich durch die Verbreitung von Smartphones in den vergangenen Jahren nur noch verschärft hat. Um Gaffern den Garaus zu machen und Rettungskräften bei der Ausübung ihres lebensrettenden Jobs wichtige Minuten zu verschaffen, hat Scholz & Friends für die Johanniter jetzt in einem Pilot-Projekt eine genauso clevere wie wichtige Designidee in die Tat umgesetzt.