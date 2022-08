An der Spitze von Hearts & Science steht CEO Dominik Scholta. Er wird unterstützt von Chief Client Officer Daniel Schetter, Chief Operating Officer Richard Kim sowie seit kurzem Strategiechef Breitschaft und CGO Dommers. In seiner neuen Funktion soll dieser die Themen Business Transformation sowie die Weiterentwicklung der Agentur mit den Schwerpunkten Neugeschäft, Technologie und Produktentwicklung vorantreiben.



Für Dommers ist die Agenturbranche kein Neuland. Vor seiner Zeit bei dem Adtech-Unternehmen Welect, das er mitgegründet hat, war der heute 37-Jährige in verschiedenen Leitungspositionen bei Mediacom beschäftigt. Seine Rückkehr in die Agenturwelt begründet er so: "Die äußerst positive Entwicklung von Hearts & Science verfolge ich schon länger und ich freue mich sehr, mit meiner Erfahrung in den Bereichen Technologie, Business Lösungen und Transformation den Wachstumskurs der Agentur weiter voranzutreiben."Hearts & Science wurde unter dem Dach der Omnicom Media Group gegründet und ist seit 2018 auch im deutschen Markt aktiv. Die Agentur betreibt hierzulande Niederlassungen in Köln, Düsseldorf, Berlin, München und Ludwigsburg. Mit einem Billingvolumen von 126 Millionen Euro belegt die Firma Platz 20 im aktuellen Recma-Ranking der größten deutschen Mediaagenturen. Weltweit beschäftigt die Agentur mehr als 800 Beschäftigte an insgesamt 16 Standorten. mam