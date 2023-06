Serviceplan

Serviceplan gewinnt mit "Aizome Wastecare Industrial Waste - Certified as Skincare" Gold bei den Design Lions

Weitere 229 Edelmetall-Löwen haben heute in ingesamt acht Kategorien den Besitzer gewechselt. Auf das Konto der deutschen Teilnehmer gehen neun Löwen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine sehr bescheidene Ausbeute. Damals gab es am gleichen Abend stolze 18 Löwen. Immerhin ist heute ein goldener Löwe mit dabei, über den sich Serviceplan und Aizome freuen können.

Verliehen wurden heute die vier Entertainment-Kategorien (Entertainment, Entertainment for Gaming, Entertainment for Sport und Entertainment for Music