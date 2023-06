Cannes Lions

Die Kampagne Ikea "Second Best" von Ingo Hamburg holt Gold und Silber bei den Film Lions

Die 70. Cannes Lions enden mit einem Triumph für die deutsche Ogilvy-Gruppe: In der Königsdisziplin Film gewinnt das Team je einen goldenen, silbernen und bronzenen Löwen. Gold und Silber gab es für die Ikea-Kampagne "Second Best" von der Agenturtochter Ingo Hamburg, Bronze für die Bahn-Kampagne "Escape".

Damit erhöht sich die Löwenausbeute für die deutschen Teilnehmer auf 34. Das sind zwar zwölf weniger als im vergangenen Jahr, alle