Microsoft wird Creative Marketer of the Year

© Microsoft Chris Capossela und Microsoft werden in Cannes geehrt

Nach der Festival-Pause im vergangenen Jahr ernennen die Organisatoren der Cannes Lions in diesem Jahr wieder einen Creative Marketer of the Year. Mit der Auszeichnung werden Werbungtreibenden für herausragende kreative Leistungen über einen längeren Zeitraum geehrt. Diesmal geht der Preis an Microsoft.