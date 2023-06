Weltgrößtes Kreativfestival

Die Cannes-Woche startet mit fünf Löwen für Deutschland

Der Löwenzirkus an der Côte d’Azur hat begonnen. Zum Auftakt der Festivalwoche wurden 158 Löwen in den Kategorien Health & Wellness, Pharma, Outdoor, Print & Publishing und Radio & Audio verliehen. Fünf davon gehen an deutsche Teilnehmer …