Mit je acht Nennungen sind die Agenturenundvertreten. Über sieben Nominierungen kann sichbeziehungsweisefreuen.undfolgen mit je sechs Shortlistplätzen. Hier geht es zur vollständigen Shortlist "Wir hatten eine Fülle digitaler Arbeiten aus dem gesamten Spektrum der digitalen Kreativität zu bewerten – buchstäblich vom Standard-Werbemittel bis zur digitalen Transformation mit Machine Learning. Ermöglicht hat uns das eine exzellente Jury mit 24 Spitzenkräften aus Agentur, Auftraggeberseite und Presse. Dies war die ausgewogenste und gleichzeitig kompetenteste Jury, an der ich bisher teilnehmen durfte", so Jury-Chef Zingler.Der Deutsche Digital Award, bei dem HORIZONT als Medienpartner fungiert, wird am 11. April 2019 in Berlin verliehen. Die Moderation übernimmt der Entertainer Friedrich Liechtenstein. Erstmals wird es im Vorfeld der Preisverleihung ein Pre-Event geben. "Backstage DDA" nennt es sich und wird am selben Tag im Telefónica Basecamp veranstaltet. Dort präsentieren Kreative, UX- und AI-Experten sowie digitale Vordenker besondere digitale Arbeiten.Alle Informationen zum Programm und Tickets für Backstage DDA sowie Einzel- oder Kombitickets für die Preisverleihung des Deutschen Digital Award sind unter www.deutscherdigitalaward.de erhältlich. Sponsor ist der Online-Vermarkterkreis (OVK) im BVDW. jeb