Tipico Kampagne 2019 - Nur wer mitspielt, ist mittendrin

Im Fokus des Commercials, das online sowie auf reichweitenstarken TV-Sendern läuft, stehen Fans, die mit der Abgabe ihrer Sportwette bei Tipico in die elektrisierende Welt des Fußballs eintauchen. Mit der dritten Fortsetzung der Kampagne wollen Jung von Matt und der Anbieter laut eigenen Angaben die Essenz des Angebotes von Tipico auf den Punkt bringen - und das heißt: maximale Spannung wenn der Ball in der Bundesliga rollt."Wir verstärken die Emotionen des Fußballs, indem wir Fans mit der Wettabgabe noch näher an das Spiel bringen", erklärt, Chief Commercial Officer bei Tipico. "Wir maximieren die Spannung unserer Kunden, denen wir als Nummer eins in Deutschland das beste Sportwetten-Erlebnis ermöglichen." JvM-Creative-Directorergänzt, dass man echte Fans nur durch mutige und authentische Kommunikation erreiche: "Tipico beweist erneut ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie der Fußball auch abseits des Platzes gelebt wird. Selbst ein 0:0 kann mit Tipico zum absoluten Erlebnis werden."Bei den weiteren Kampagnenmaßnahmen - darunter PoS, Online und Printanzeigen - werden auch Tipico-Testimonial Oliver Kahn sowie weitere Spieler des FC Bayern zu sehen sein. Als Partner der DFL tritt das Unternehmen auch als offizieller Presenter im Umfeld der Live-Übertragungen der 1. und 2. Bundesliga auf. In weiteren kurzen Produktspots bewirbt Tipico zudem seinen Neukunden-Bonus, die Cashout-Funktion sowie die Übernahme der Wettgebühr bei Online-Wetten auf tipico.de.An der Entwicklung der Kampagne war neben Jung von Matt auch die Agenturbeteiligt. Produziert wurde der Film von, Regie frührte. tt