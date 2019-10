Nach der Brustkrebserkrankung: Fünf selbstbewusste Frauen, die Mut machen - Making-of Kampagne 2019

© BBDO, Pink Ribbon

Für die Kampagne zeigen die Frauen sich offenherzig mit ihren Narben

"Self Love" und "Body Positivity" sind in sozialen Netzwerken längst zu einer Trendbewegegung gegen den dort allgegenwärtigen Perfektionismus geworden. Die Aktion aus dem Hausehat jedoch einen deutlich ernsteren Hintergrund als einen allgemeinen Aufruf à la "Liebt euch alle wie ihr seid": Es geht darum, anderen erkrankten Frauen mit weiblichen Vorbildern Mut zu machen, denen aufgrund von Brustkrebs eine oder beide Brüste abgenommen werden mussten.Zu diesem Zweck demonstrieren die Laienmodels - eine davon ist übrigens Marjorieth Sanmartin, Executive Creative Director bei TBWA Germany - ihre Weiblichkeit unverstellt und selbstbewusst vor der Kamera. Sie posieren in maßgefertigten Dessous ohne Prothesen und wollen damit vermitteln, dass Frauen auch ohne ihre sekundären Geschlechtsmerkmale schön und feminin sind. Star- und Modefotograf Rankin - vielen bekannt aus Heidi Klums Casting-Show "Germany's next Topmodel" - lichtete die Frauen für die Kampagne in speziell angefertigten Dessous des Schweizer Designer-Labelsab."Für die meisten Frauen, insbesondere nach einer Brustkrebserkrankung, sind die Brüste ein wichtiges Attribut im femininen Selbstverständnis. Sie werden assoziiert mit Schönheit und Sinnlichkeit", sagt Christina Kempkes von Pink Ribbon Deutschland. "BBDO und uns war es deshalb sehr wichtig, dass wir die fünf Frauen nicht kaschieren und so zeigen, dass sie weiterhin stark und schön sind." Liselotte Schwenkert, Client Service Director bei BBDO Düsseldorf, ergänzt: "Die Individalität und das Selbstbewusstsein dieser Frauen soll zeigen, dass Brustkrebs physisch und psychisch überwindbar ist."Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Statistisch erkrankt jede achte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens daran. Jährlich gibt es hierzulande rund 70.000 Neuerkrankungen. Seit den 1990er-Jahren wird die pinkfarbene Schleife "Pink Ribbon" weltweit als Symbol für das Engagement gegen Brustkrebs eingesetzt. Seit 2010 sorgt die entsprechende gemeinnützige Kommunikationskampagne dafür, dass dem Thema in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Dabei geht es sowohl um die Früherkennung als auch um die Unterstützung Betroffener und die Sensibilisierung ihres Umfelds. hmb