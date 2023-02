Eine Meldung zur Teilnahme an dem Ranking ist bis zum 17. März über die Website des BVDW möglich. Zum Ranking zugelassen sind Dienstleistungsunternehmen, die aus ihrem eigenen Verständnis heraus ausschließlich beziehungsweise zu einem deutlich mehrheitlichen Teil digitale Agenturleistungen anbieten. 2022 hatten sich mehr als 150 Agenturen mit einem Honorarumsatz in Höhe von insgesamt 2,38 Milliarden Euro an dem Ranking beteiligt.

"Das Internetagentur-Ranking liefert eine verlässliche Orientierungshilfe für Unternehmen bei der Suche nach der passenden Digitalagentur", sagt Anke Herbener, BVDW-Vizepräsidentin und stellvertretende Vorsitzende des Fachkreises FSDA: "Die Liste repräsentiert seit mehr als zwei Jahrzehnten ein großes Spektrum an Internetagenturen mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen. Das Ranking ist besonders wertvoll, da Auftraggeber ihre Auswahl und Entscheidung anhand verlässlicher Bewertungskriterien treffen können."Neben dem Ranking auf Basis des Honorumsatzes bildet das Branchenbarometer auch wichtige Trends und Entwicklungen in der Branche ab. In diesem Jahr stehen bei der Umfrage die Themen KI, Hybrid Work und Social Commerce im Mittelpunkt. "Die weitreichende Digitale Transformation auf Kundenseite sowie die steigende Agilität in den Agenturen werden voraussichtlich weiterhin zentrale Themen bleiben", sagt Stefan Mohr, Vorsitzender des Fachkreises FSDA: "Daneben erwarten wir ein Bild zu den Auswirkungen der Krisen unserer Zeit und werden erneut Aussagen zur angespannten Situation am Arbeitsmarkt treffen können – im Markt fehlt schlicht qualifiziertes Personal."