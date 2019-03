The all-new BMW 3 Series. Official TVC.

Der TV-Spot ist eine Mischung aus Tanzfilm und Auto-Werbefilm, Einstellungen des neuen BMW 3er wechseln sich mit Tanzmoves zahlreicher Bewegungskünstler ab. So wollen die Münchner Premiummarke und Jung von Matt verdeutlichen, dass die neuentwickelte Fahrwerkstechnik des Modells in Verbindung mit dem kraftvollen Motor für starken Bewegungsdrang sorgen. Zudem rückt BMW in der Kampagne den Intelligent Personal Assistant in den Fokus. Die Botschaft: "Don’t be driven by technology. Drive it"."Die höchste Form der Freude ist der Tanz", sagt, Kreativchef und Partner bei Jung von Matt/Next Alster. "Eine weltweite Kampagne ist immer eine große Herausforderung, weil die Kulturen und Länder so verschieden sind. Am Ende konnten wir alle mit diesem Konzept begeistern: die Sprache der Musik und des Tanzes ist international."Uwe Dreher, Director Brand Communication BMW, BMW i und BMW M, ergänzt: "Der neue BMW 3er ist die kompakte Freude am Fahren für die junge, urbane und jederzeit vernetzte Generation. Mit unserem neuen kommunikativen Ansatz wollen wir die Sportlimousine in einer lässigen und coolen Weise über alle Kanäle und Formate positionieren.Für die Inszenierung des ungewöhnlichen Films arbeitete Jung von Matt mit der renommierten Choreografin Litza Bixler zusammen, die schon für Musiker wie Muse und Jamiroquai arbeitete und auch bei zahlreichen internationalen Filmproduktionen in leitender Funktion mitwirkte. Für den BMW-Spot kamen unter anderem modernste Drohnen zum Einsatz, wie sie sonst nur in Hollywoodproduktionen üblich sind.Neben der 90-sekündigen Langversion des Films gibt es Cutdowns von 30 und 15 Sekunden Länge sowie spezielle Social-Media-Formate. Bei Jung von Matt/Next Alster zeichnen Thim Wagner (Executive Creative Director),(Senior Copywriter),(Senior Copywriter),(Senior Creative Concept),(Senior Art Director),(Junior Art Director),(Client Service Director),(Project Manager) und(Agency Producer). Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. Der Titelsong ist "Nevermind" von dem israelischen Musiker. tt