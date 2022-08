Zu den Initiativen von Fesser zählen laut Unternehmensangaben die Einführung agiler und flexibler Arbeitsstrukturen, die Umsetzung eines Corporate Health & Well-being-Programms für die drei Agenturmarken von Ketchum in Deutschland, eines Programms für mehr Diversity, Equity & Inclusion sowie das jüngst etablierte Employee-Assistance-Programm, das Mitarbeitenden in schwierigen persönlichen Situationen externe und vertrauliche Unterstützung bietet.



"Wir stellen Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt – Mitarbeitende, Kund:innen und die Gesellschaft. Aus einer dezentralen, standortgeprägten Struktur entstand sukzessive eine agile, kundenzentrierte Organisation. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und etablieren die Rolle des Chief People Officer im Executive Board. Und wir können uns niemanden Besseren als Tabea Fesser für diese Aufgabe vorstellen", sagt CEO Sabine Hückmann.In ihrer neuen Rolle berichtet Fesser an sie und die auf internationaler Ebene verantwortliche Chief People Officer Kristy Sachrajda. Außerdem soll sie eng mit Chief Employee Experience Officer Amanda Kowal Kenyon sowie mit dem deutschen Führungsteam zusammenarbeiten. Diesem Gremium gehören außer CEO Hückmann und Fesser selbst Finanz- und Operativchef Oliver Welz, CCO Simone Hoch und CMO Kerstin Steglich an. "Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, das Arbeiten bei Ketchum abwechslungsreich, produktiv und motivierend zu gestalten. Führungskräfte und Mitarbeitende dabei zu unterstützen, leistungsstarke Teams zu formen, ist der beste Job, den ich mir vorstellen kann", sagt Fesser über ihre neue Aufgabe.