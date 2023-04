Timmo Schreiber

Manuel König (l.) und Eva-Christin Putz (2.v.r.) steigen in die Geschäftsführung auf

Die Hamburger Agentur KNSK bekommt zwei weitere Geschäftsführende. An die Seite von Gruppenchefin Kim Notz und CCO Florentin Hock treten Eva-Christin Putz und Manuel König. Sie sind seit Ende 2021 beziehungsweise knapp einem Jahr an Bord. Die Beförderungen treten zum 1. Mai in Kraft.

Damit besteht die Geschäftsführung aus insgesamt vier Verantwortlichen. Notz war Anfang 2016 in die Chefetage von KNSK aufgestiegen und hatt