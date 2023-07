Edelman

Christiane Schulz übernimmt bei Edelman zusätzlich Aufgaben auf europäischer Ebene

Das internationale PR-Agenturnetzwerk Edelman meldet Veränderungen im Europa-Management. Unter der Führung von CEO Arent Jan Hesselink übernimmt Jon Hughes die Position des Chief Operating Officers für die Region EMEA. Die Rolle von Deutschland-Chefin Christiane Schulz wird ebenfalls aufgewertet.

Die 54-Jährige trägt als Regional Client Leader künftig die Gesamtverantwortung für das regionale Kundenportfolio von Edelman. Zu ihren Aufgaben gehört, die Zusammenarbeit der Agenturen in Europa zu verbessern und das Wachstum des Portfolios voranzutreiben. Ihre Funktion als CEO von Edelman Deutschland behält Schulz bei. Diesen Job hat sie 2019 übernommen. Sie kam seinerzeit von Wettbewerber Weber-Shandwick, wo sie ebenfalls das Geschäft in Deutschland verantwortete. Zuvor war sie in leitender Position bei Ketchum tätig.





"Christiane ist aufgrund ihrer Fähigkeit, Kunden auf internationaler Ebene zu gewinnen, bestens geeignet, die nächste Stufe in unserem Kundenportfolio zu erreichen. Sowohl unsere Kunden in der gesamten EMEA-Region als auch unsere Teams werden von ihrem inklusiven, konstruktiven und innovativen Integrationsansatz profitieren", lobt Europa-Chef AJ Hesselink die deutsche Managerin.

Sie selbst sagt über ihre Beförderung: "Mein Ziel ist es, mit unseren Teams zusammenzuarbeiten, um herausragenden Kundenservice über alle Märkte hinweg zu bieten und dabei die relevanten Spezialisierungen von Edelman einzubringen, um unseren Kunden bei der Lösung ihrer dringendsten Herausforderungen zu helfen."



