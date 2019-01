Der Rest der Branche kann sich eigentlich entspannen, denn es ist mehr als unwahrscheinlich, dass irgendein Wettbewerber dieses Ergebnis überbieten wird. Generell ist das Rennen um Kreativpunkte nicht mehr so verbissen wie noch vor einigen Jahren. Mitmachen und gewinnen wollen immer noch viele Agenturen, jedoch nicht um jeden Preis. Soll heißen: Goldideen sind out.

Die Wettbewerbe für den HORIZONT-Kreativradar 2019

Wettbewerb BW-Faktor* Einsendeschluss Veranstaltungsdatum Cannes Lions 8 Anfang April 17. bis 21. Juni ADC Wettbewerb 6 15. Jan 23. bis 24. Mai D&AD Global Awards (exklusive D&AD Impact) 6 20. Feb 21. bis 23. Mai One Show 6 31. Jan 6. bis 10. Mai ADC Global 4 31. Jan 6. bis 10. Mai Clio Awards (bestimmte Kategorien unter Vorbehalt)*** 4 28. Jun 25. Sep Eurobest (unter Vorbehalt) 4 Oktober Ende November / Anfang Dezember New York Festivals – Advertising Awards 4 01. Mrz Mai London International Awards 4 31. Jul Anfang November Webby Awards 4 08. Feb Mai Anzeige des Jahres 2 Anfang Februar März/April BCM Best of Content Marketing 2 04. Feb 07. Mai Epica Awards 2 30. Sep Mitte November Deutscher Digital Award 2 22. Feb 11. Apr Die Klappe 2 21. Feb April Max Award 2 31. Jan 07. Mai Plakadiva 2 31. Jan 11. Apr Radio Advertising Award 2 31. Jan 28. Mrz Spotlight Festival 2 25. Jan 11. bis 12. April Spotlight Festival 2 25. Jan 11. bis 12. April

Quelle: HORIZONT / *Der Bewertungsfaktor sagt aus, mit welchem Multiplikationsfaktor der Wettbewerb in das Ranking einfließt /

Stattdessen bemühen sich alle, bei bestehenden Kunden noch eine Extra-Schippe draufzulegen und außergewöhnliche Ideen tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. JvM hat im vergangenen Jahr vorgemacht, wie das funktioniert. Die gewonnenen Kreativpreise gab es vor allem für populäre Kampagnen im Auftrag wichtiger Agenturkunden wie Edeka, Mini, BMW und die BVG. Aber auch andere Agenturen konnten mit authentischen Arbeiten überzeugen – bester Beleg dafür sind die meistprämierten Arbeiten des ADC-Wettbewerbs 2018, bei denen es sich fast ausnahmslos um Projekte handelte, die, lange bevor sie bei Award Shows reüssierten, bereits für Schlagzeilen gesorgt hatten.In diesem Stil darf es 2019 gerne weitergehen. Was bei Award Shows garantiert ebenfalls für Gesprächsstoff sorgen wird, sind Haltungskampagnen und Projekte für eine bessere Welt. Dieser Trend ist keineswegs neu, inzwischen steckt aber eine größere Ernsthaftigkeit hinter entsprechenden Initiativen.Der HORIZONT Kreativradar nimmt die kreative Performance der deutschen Agenturen kontinuierlich unter die Lupe. Entsprechende Updates werden bei HORIZONT Online veröffentlicht. Daraus ergibt sich am Jahresende der Sieger des Kreativrankings. In dieser Saison berücksichtigt HORIZONT 19 nationale und internationale Wettbewerbe – wie immer sind die Cannes Lions das Maß aller Dinge, gefolgt von der Deutschen Meisterschaft, dem ADC-Wettbewerb.