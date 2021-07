Avantgarde-Gründer und -CEO Schnaack bezeichnet seinen neuen Co-Chef als "erfahrene und anerkannte Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Marketing-, Sales- und Service-Expertise sowie weitreichenden strategischen Fähigkeiten". Die Agentur soll dabei vor allem von Schumachers Erfahrung im Retail und in der Beratung großer Marken sowie von seiner Kundenorientierung profitieren."Das gesamte Management Team von Avantgarde freut sich darauf, mit Marc eng zusammenzuarbeiten", so Schnaack. "Es ist unser gemeinsamer Anspruch, der Avantgarde-Gruppe langwirkende Impulse zu geben und die großen Potentiale, die sich insbesondere durch die aktuell stattfindende Transformation im Handel und durch den Megatrend der Experience Economy ergeben, für unseren Wachstumskurs zu nutzen."Schumacher selbst ergänzt: "Martin und sein Team haben ein großartiges Unternehmen aufgebaut, das sich für die Themen Brand Experience und Retail Innovation in der globalen Arbeit mit und für weltweit präsente Top-Marken eine führende Rolle erarbeitet hat. Die Chance, an der Fortschreibung einer solchen Erfolgsgeschichte in einem derart spannenden Geschäft an maßgeblicher Stelle mitzuwirken, bekommt man nicht oft. Ich bin sicher, dass wir dieser Geschichte weitere Kapitel hinzufügen können."Der in Bremerhaven geborene Manager arbeitete zu Beginn seiner beruflichen Karriere zunächst bei Hugo Boss, ehe er bei Breuninger in Stuttgart die Transformation des Unternehmens zum Luxus- und Lifestyle-Department Store vorantrieb. 2011 wurde er zum Chief Retail Officer in den Vorstand von Tom Tailor berufen. 2015 folgte dann der Wechsel auf Dienstleisterseite zum Retailexperten Liganova. tt