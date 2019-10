Die bisherige Mediaplus Hamburg tritt künftig unter dem Namen JvM/Impact auf. Gleichzeitig hält die Kreativagentur nun die Mehrheit an dem Joint Venture - durch Übernahme der Anteile von Co-Geschäftsführerin Patrizia Böing. Bei JvM liegen jetzt 52 Prozent der Anteile, bei Mediaplus wie bislang 48 Prozent. "Mit JvM/Impact holen wir Media-Strategie und -Umsetzung näher an die Konzeption unserer Kreativlösungen heran, damit noch stärkere Sprungbretter für Konzepter und Kreative entstehen", begründet Gruppenchef Peter Figge den Schritt.Dass Media und Kreation wieder enger zusammenrücken müssen, beschwören Agenturmanager aus beiden Lagern schon seit geraumer Zeit. In der Praxis arbeiten beide Disziplinen aber oft weiterhin nebeneinander her, nicht zuletzt weil im Mediageschäft ganz andere finanzielle Spielregeln gelten. In den großen Agenturholdings, die beide Disziplinen unter ihrem Dach anbieten, dienen die Gewinne aus dem trotz Gegenwind nach wie vor lukrativen Mediageschäft häufig dazu, die Rückgänge in anderen Konzernsparten aufzufangen.Im Rahmen der Neuaufstellung erweitert JvM/Impact auch die Führung. Neu an Bord ist Alexander Kraft. Er leitet die Agentur zusammen mit der langjährigen Chefin Böing. Kraft kommt von der Omnicom Media Group, wo er insgesamt zehn Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Zuletzt kümmerte er sich vor allem um den Auf- und Ausbau des Angebots im Bereich Programmatic Advertising sowie um die Entwicklung von Produktinnovationen. Bei JvM/Impact soll er sich unter anderem der weiteren Digitalisierung des Beratungsangebots widmen. Zu den Kunden der 11 Mitarbeiter starken Spezialagentur gehören unter anderem Compo und DKB. mam