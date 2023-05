Burger King Frankreich nimmt die Krönung Charles III. mit einer gesunden Portion Humor

Am vergangenen Samstag war es soweit: König Charles III und seine Frau Camilla Parker Bowles wurden in einer feierlichen Zeremonie in Westminster Abbey gekrönt. Burger King Frankreich und seine Stammagentur Buzzman gratulieren mit einer humorvollen Kampagne.

Das royale Megaevent hat am vergangenen Wochenende die Massen - insbesondere natürlich in Großbritannien - vor die TV-Bildschirme gezogen. Auch wenn bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022 fast doppelt so viele Menschen die BBC-Kanäle einschalteten, so versammelten sich doch bis zu 14 Millionen Briten vor den Fernsehern , um bei der Krönungszeremonie dabei zu sein. Aber es gibt natürlich auch viele, die die Feierlichkeiten rund um das britische Königshaus ziemlich kalt lassen - so wie etwa die französischen Zutaten in den Produkten des Fastfood-Riesen Burger King.Wie Burger King Frankreich zusammen mit seiner Stammagentur Buzzman Paris jetzt nämlich in einer TV- und OOH-Kampagne verdeutlicht, sind Rindfleischpattys, Pommes und Chicken Nuggets so gar nicht für die royalen Feierlichkeiten zu erwärmen. Stattdessen lästern die Protagonisten in mehreren witzigen Spots sowie auf Out-of-Home-Motiven etwa darüber, dass König Charles III. nun im Alter von 74 Jahren endlich anfange, zu arbeiten oder beteuern, dass sie den Engländern auch 600 Jahre später noch nicht die Hinrichtung von Johanna von Orléans verziehen haben. Am Ende der Spots steht dann die versöhnliche Message: "Unsere französischen Zutaten heißen den anderen 'King' willkommen."