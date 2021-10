Krimm berichtet an Chief Investment Officer Christian Gaffal, mit dem gemeinsam er den Bereich Controlling & Investment weiterentwickeln soll. "Steffen passt perfekt zu uns als Agentur und ins Team, mit ihm an der Seite können wir uns den Herausforderungen des sich stark verändernden Marktes noch besser stellen und unsere Geschichte fortschreiben", so Gaffal. "Wir sind hier als Team gefordert den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden und zu versuchen, gelebte Marktmodelle zu überdenken und anzupassen."Krimm könne dabei sofort helfen, weil er Havas nach wie vor sehr gut kenne. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker war 2012 als Media Controller Buying bei der Agentur eingestiegen. Es folgten mehrere Stationen im Einkauf, der Planung und Investment, bevor Krimm 2017 zum Konkurrenten Mindshare wechselte. Dort leitete er zuletzt als Head of Investment & Audit Management das TV & Print Trading sowie das Audit Team."Bei Havas bin ich die ersten Schritte ins Berufsleben gegangen, und bis heute fühle ich mich der Agentur und vielen Mitarbeiter:innen eng verbunden", so Krimm. "Entsprechend freue ich mich sehr, wieder an Bord zu sein und gemeinsam mit dem Team die Wachstumsgeschichte fortzuschreiben." ire