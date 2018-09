Der 51-Jährige hatte die Berliner Agentur 1998 mit seinen damaligen Geschäftspartnern unter dem Namen Aimaq Rapp Stolle gegründet. Mit Kunden wie Nike und MTV konnten sie sich schnell einen Namen in der Kreativszene machen. Ein besonders großer Erfolg war der Gewinn des Versicherungskunden Ergo im Jahr 2010. Der Verlust dieses Kunden vier Jahre später führte dann aber fast zum Aus für die inzwischen unter Aimaq von Lobenstein (AvL) firmierende Agentur. Der frühere Chef von Saatchi & Saatchi, BBDO und TBWA Hubertus von Lobenstein hatte sich Mitte 2011 mit Aimaq zusammengetan. Die hohen Erwartungen an diese Partnerschaft erfüllten sich allerdings nicht. AvL musste in ein in Eigenregie durchgeführtes Insolvenzverfahren, aus dem die Firma Anfang 2017 als Tochter von Saint Elmo's und damit der Serviceplan-Gruppe hervorging.Seither firmierte die Agentur unter dem Namen AvL/Saint Elmo's. Jetzt erfolgt die offizielle Fusion beider Firmen. Künftig tritt man nur noch unter dem Namen Saint Elmo's Berlin auf. Nach dem Ausstieg von Aimaq stehen sein bisheriger Geschäftspartner von Lobenstein und Saint-Elmo's-Manager Kevin Prösel an der Spitze. Um die Kreation kümmert sich Executive Creative Director Jan Lucas. "Es ist langfristig sinnvoller, zwei Agenturen, die jetzt schon in Berlin unter einem Namen kooperieren, zu einer Einheit zu verschmelzen. Gleichzeitig ist dies auch der perfekte Zeitpunkt für mich, um nach 20 Jahren den Staffelstab weiterzureichen", sagt Aimaq.Der Agentur will der renommierte Kreative weiterhin für ausgewählte Projekte zur Seite stehen. So betreut er unter anderem den Kunden Audi. Das soll auch nach seinem Ausstieg so bleiben. Wo und in welcher Konstellation es für ihn weitergeht, ist allerdings noch offen. Der Vertrag mit seinem bisherigen Arbeitgeber läuft bis Februar, Aimaq wird sich aber bis zum Jahresende schrittweise zurückziehen. Aus der Geschäftsführung ist er bereits ausgeschieden. Bevor er sich 1998 selbstständig machte, war er für namhafte Agenturen wie Springer & Jacoby, Baader Lang Behnken und Ogilvy tätig. mam