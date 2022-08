© Publicis Die Publicis-Manager Frank-Peter Lortz, Christoph Pietsch und Dennis May (v.l.)

Seit gut drei Jahren steht Frank-Peter Lortz als CEO an der Spitze der deutschen Publicis-Gruppe. Seitdem hat sich einiges getan. So gab es Anfang 2020 einen großen Umbau, bei dem die Gruppe neu sortiert und beispielsweise die Agenturen Publicis Pixelpark und Digitas zusammengelegt wurden. Anfang 2021 kamen die beiden früheren DDB-Manager Christoph Pietsch und Dennis May an Bord.