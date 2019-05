Auch bei seinem neuen Arbeitgeber hat Haase es vor allem mit Autokunden zu tun. Als Tochterunternehmen des südkoreanischen Hyundai-Konzerns ist Innocean vor allem für die Marken Hyundai und Kia tätig. "Innocean hat mich sofort überzeugt. Die Agentur ist so breit aufgestellt wie nur wenige andere, gleichzeitig fühlt es sich hier im besten Sinne wie in einem Start-up an", sagt Haase, der in seiner aktuellen Funktion an Europa-Kreativchef Gabriel Mattar berichtet.Haase hat nach dem Studium (Germanistik, Politikwissenschaft) zunächst als Journalist gearbeitet. Seine Laufbahn in der Werbung begann er bei Ogilvy in Frankfurt. Weitere Stationen waren anschließend Leo Burnett und Jung von Matt/Neckar. Innocean Worldwide Europe hat sich in den vergangen Monaten neu für Hyundai und Kia aufgestellt. Unter Leitung von Client Service Director Robert Tecini konnten nach Auskunft der Agentur nicht nur weitere Mitarbeiter, sondern auch zusätzliche Aufgaben des Großkunden gewonnen werden. Nun will man auch im Neugeschäft angreifen und weitere Auftraggeber für sich gewinnen, kündigt Europa-COO Andreas Cordt an. mam