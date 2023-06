Sie ist bunt, sie ist eskapistisch und könnte für den deutschen Markt zum Gesellenstück der generativen KI im Agenturbetrieb werden: die neue Rauch-Eistee-Kampagne. Unter dem Motto "Absurd fruchtig" hat David+Martin bei dem Auftritt alle Entwicklungsschritte der KI übergeben und dabei neue kreative Potenziale entdeckt.

Dass in der deutschen Agenturlandschaft das Experimentieren mit generativer KI mittlerweile zum guten Ton gehört, ist kein Geheimnis. Und erste Kampagnen, die die digitalen Helfer speziell für die schnelle Entwicklung von Bildwelten nutzten, wurden schon von zahlenden Kunden in Auftrag gegeben. Aber mit der Kampagne zu Rauch Eistee liefert die Kreativagentur David+Martin die nächste Evolutionsstufe. Hier kam generative KI in allen Aspekten der Kampagne zum Einsatz inklusive Claim, Musik, Voiceover und Skripten.

In der Kampagne wird dieser USP zur "Exaggerated Fruitness" überhöht und soll mit eskapistisch bunten Bilderwelten schwerpunktmäßig die Gen Z erreichen. Andreas Daum, Creative Director Text bei David+Martin, lobt den Beitrag, den die KI zur Kampagne leistete: "Die Produktion mit KI war ein echter Gamechanger und zwar nicht nur bezogen auf die kreativen Möglichkeiten, sondern auch aufs Timing. Wir konnten uns komplett ausleben und dank der neuen Arbeitsweise lagen die ersten ‚roughen‘ Schnitte schon fünf Tage nach Storyboard-Freigabe vor. So haben wir eine Kampagne bekommen, die auf klassischem Wege ein Vielfaches gekostet hätte."Der kreative Input der KI reicht bis zum Claim "Erfrucht dich frischend", sagt Max Penk, Creative Innovation Director der Agentur: "Die KI hat bei diesem Projekt von uns kreativen Spielraum bekommen. Dadurch gab es auch die ein oder andere Neu-Kreation, die wir aber bewusst drin gelassen haben. Die Textzeile "Absurd Fruchtig" hat die KI zum Beispiel als ABSURDI FRUTI neu interpretiert und das haben wir genau so übernommen."

Rauch Eistee

Dabei wurden selbst Fehler der Bildgenerierungs-KI zur Inspiration, sagt Penk: "Der Delfin hat für ein paar Frames ein Drittes Auge durch die KI bekommen, aber genau diese ungeschönte digitale ,roughness‘ fanden wir vor allem für die junge Zielgruppe spannend. Es darf nicht alles perfekt sein. Oder wie Bob Ross sagte: We don't make mistakes, just happy little accidents. Mit dieser Superkraft konnten wir so eine ganz eigene Sprache für Bild, Film, Voice Over bis hin zu Musik entwickeln, die es so noch nie gegeben hat."Die eigene Sprache hat sich mittlerweile zur realen Herausforderung für KI-unterstütze Kreation entwickelt, ergänzt Luca Dresch, Creative Director Art: "Aktuell ist die größte Herausforderung, einen Look zu entwickeln, der eigenständig ist und aus dem KI-Einheitsbrei, der gerade überall entsteht, hervorsticht. Um dies zu schaffen, haben wir viel Zeit in die Recherche investiert und uns mit einem Künstler-Duo zusammengetan, das sich seit Jahren kreativ mit dem Thema auseinandersetzt." Gemeint sind die beiden Synthographen Jumoke Fernandez und Sebastian Zimmerhackl (Musikproduktion: Vibe). Auch bei den Textkomponenten der Kampagne garantierte am Ende eine Kuratierung durch das menschliche Kreativteam eine stilistisch stimmige Gestaltung.