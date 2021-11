Beim Effie ist es gute Tradition, dass ein Marketing- und ein Agenturmanager die Jury gemeinsam leiten. In diesem Jahr waren das Mercedes-Mann Natanael Sijanta und Kolle-Rebbe-Frau Liane Siebenhaar. Im Interview mit HORIZONT erläutern sie, warum sie den Effie nach wie vor besonders wichtig finden. Die Jurysitzung zur Jubiläumsausgabe fand pandemiebedingt digital statt, nur die Vorsitzenden und ein kleines GWA-Team kamen in der Verbandsgeschäftsstelle zusammen. D ie Gala in Leipzig wurde inzwischen komplett abgesagt und auf 2022 verschoben