© Digitas Pixelpark Die Metaverse-Präsenz von WWF soll kein kurzfristig laufendes Projekt sein, sondern eine reale Aktion, mit realem Impact

Vor einem Jahr sorgten die Publicis Groupe und der WWF mit der auf der Blockchain-Technologie basierenden Kampagne "Non-Fungible Animals" für Gesprächsstoff und räumten damit etliche Kreativpreise ab. Jetzt hat das Kunden-Agentur-Duo einen Ausstellungsraum im Metaverse eröffnet. Christian Weigel, Kreativchef von Digitas Pixelpark, und der Digitalkünstler Etienne Kiefer erklären, warum diese Aktion neue Maßstäbe in Sachen Metaverse-Marketing setzt und wie der WWF damit die Plastikkrise in der realen Welt bekämpfen will.