Die Agentur konnte sich im Kreativradar, mit dem HORIZONT kontinuierlich die Performance der deutschen Agenturen bei Kreativwettbewerben misst, weiter nach vorne arbeiten und rückt auf den 3. Platz vor. Das Nachsehen hat Heimat. Ansonsten gibt es nicht viele Veränderungen in den Top 10: Die DDB Group Germany und Serviceplan dominieren weiterhin die Rangliste. Allerdings könnte es noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen werden, denn mit LIA, Epica und Eurobest stehen dieses Jahr noch drei hochkarätige, internationale Award Shows aus. Obwohl Eurobest seine komplette Gewinnerliste inklusive der Grands Prix erst am 12. Dezember bekannt gibt, hat sich HORIZONT dazu entschlossen, bei seinem bewährten Rhythmus zu bleiben und diese Ergebnisse abzuwarten, damit das Kalenderjahr komplett abgebildet werden kann.



Die kreativsten deutschen Agenturen

Veränderung Rang neu Agentur Punkte Preise 1 DDB Group Germany, Berlin, Düsseldorf, Hamburg 1736 89 2 Serviceplan-Gruppe 1384 87 Serviceplan, Berlin/Hamburg/München 1236 82 plan.Net, Berlin/Hamburg/München 24 4 Mediaplus, Berlin/Hamburg/Köln/München 4 1 3 Scholz & Friends, Berlin/Hamburg 1288 65 4 Heimat/TBWA 1136 79 Heimat, Berlin 1136 81 5 Accenture Interactive 936 64 Kolle Rebbe, Hamburg 892 60 Mackevision, Hamburg/Stuttgart 44 4 6 Ogilvy Germany, Berlin/Frankfurt 692 36 7 Antoni Garage, Berlin 532 24 8 BBDO Group Germany 432 33 BBDO Düsseldorf / Proximity 264 19 BBDO Berlin 136 12 Peter Schmidt Group 24 1 Interone BBDO 8 1 9 Fischer-Appelt-Gruppe 400 26 Philipp und Keuntje, Hamburg 256 17 Fischer-Appelt, Hamburg 128 7 Fork Unstable Media, Hamburg 16 2 10 Interactive Media Foundation, Berlin 344 14 11 Artificial Rome, Berlin 336 13 12 Publicis Communications Germany 320 15 Publicis Pixelpark Deutschland 244 13 Leo Burnett, Frankfurt 64 4 Saatchi & Saatchi, Düsseldorf 24 1 13 Demodern, Köln /Hamburg / Frankfurt 316 19 14 Havas Germany, Düsseldorf 284 20 15 Grabarz & Partner, Hamburg 248 19 16 Rocket & Wink, Hamburg 216 10 17 Cheil Germany, Schwalbach 164 11 18 Mutabor Design, Hamburg 164 10 19 Atelier Brückner 156 4 20 Grey Germany (inkl. KW 43), Düsseldorf 144 8 21 La Red, Hamburg/Berlin 120 12 22 Honey, Hamburg 96 4 23 Denkwerk, Köln/Berlin/München 88 6 24 Strichpunkt, Stuttgart 84 6 25 C3 Creative Code & Content 72 6 25 Anomaly, Berlin 72 5 25 Herburg Weiland, München 72 4 28 Zmyk, Hamburg 64 3 29 Römer Wildberger, Berlin 60 3 30 Castenow Communications, Düsseldorf 56 4 31 3st Kommunikation 48 4 31 Landor, Hamburg 48 3 33 Kinetic Worldwide Germany, Düsseldorf 44 6 33 Hesign, Berlin 44 2 35 Looping Group 36 3 35 Eat, Sleep & Design, Berlin 36 1 35 Florida TV, Berlin 36 1 35 Keko, Frankfurt 36 1 35 Headraft, Hamburg 36 3 35 Morphoria, Düsseldorf 36 2 35 Wunderland Deutschland, Berlin 36 2 42 RCKT, Berlin 28 4 43 Territory 24 2 43 SZ Scala 24 2 43 Profilwerkstatt 24 2 43 Axel Springer Corporate Solutions 24 2 43 3Spin, Darmstadt 24 1 43 Oliver Voss Werbeagentur, Hamburg 24 1 43 Schumacher Brand & Interaction Design, Darmstadt 24 1 43 Bureau Johannes Erler 24 1 43 MRM/McCann 24 0 52 Crossmedia, Düsseldorf/Hamburg 20 2 52 Mediacom, Düsseldorf 20 2 54 Mindshare, Frankfurt/Düsseldorf/Hamburg 16 3 54 Noga Werbeagentur, Berlin 16 2 54 Überground, Hamburg 16 2 54 Studio Oeding 16 1 54 Bureau Ludwig 16 1 59 Grabow & Bartetzko, München 12 1 54 Jäger & Jäger, Überlingen 12 1 54 Mack Media, Rust 12 1 54 Lure Media, Berlin 12 1 54 Vogelsänger, Lage 12 1 54 GKK Dialog, Frankfurt 12 1 54 Husare, Emsdetten 12 1 54 Jungvornweg, Dresden 12 1 54 Content Fleet, Hamburg 12 1 54 Kruger Media, Berlin 12 1 54 Behnken, Becker + Partner, Hamburg 12 1 54 Brands on Speed, Stuttgart 12 1 54 Virtual Identity, München 12 1 54 Wdv Gesellschaft für Medien und Kommunikation, Offenbach 12 1 54 Companions, Hamburg 12 1 54 Ramp Space, Reutlingen 12 1 54 Groothuis Gesellschaft der Ideen und Passionen, Hamburg 12 1 54 Rethink, Berlin 12 1 54 PRH Kommunikation, Hamburg 12 1 54 Klein aber Video Agentur, Hamburg 12 1 54 Bobby & Carl, Düsseldorf 12 1 54 Raufeld Medien, Berlin 12 1 54 Coordination, Berlin 12 1 54 Dirk & Philipp, Berlin 12 1 54 Elastique, Köln 12 1 54 KMS Team, München 12 1 54 Kontrastmoment, München 12 1 54 Magma Design, Karlsruhe 12 1 54 Motor Kommunikation, Berlin 12 1 54 Zeichen & Wunder, München 12 1 83 Deepblue Networks, Hamburg 8 1 83 Mensemedia Gesellschaft für Neue Medien, Düsseldorf 8 1 83 Flyacts, Jena 8 1 83 Interactive Pioneers, Aachen 8 1 83 Zühlke Engineering, Eschborn 8 1 83 Add2, Düsseldorf 8 1 83 Ulysses, München 8 1 83 Herrhemker, Hamburg 8 1 91 Pilot Screentime, Hamburg 4 1 91 Mantro, München 4 1 91 25 Mate, Köln 4 1 91 Art + Com, Berlin 4 1 91 Comspace, Bielefeld 4 1 91 Granny, Berlin 4 1 91 Kubikfoto, Stuhr 4 1 91 Lucky Shareman, Hamburg 4 1 91 Yellow Tree, Siegen 4 1 91 KNSK, Hamburg 4 1 91 Chilli Mind, Kassel 4 1 91 Achtung!, Hamburg 4 1 91 Elbfeuer, Hamburg 4 1

Quelle: Festivalangaben / eigene Recherchen (Stand: 09.10.2019)

Die kleine Cannes-Lions-Schwester Eurobest hat in diesem Jahr noch einmal an ihrem Konzept gefeilt. Neu sind beispielsweise die Kategorien Creative eCommerce und Creative Strategy. Außerdem wurden im Bereich Entertainment neue Sub-Kategorien aus dem Bereich Sports und eSports hinzugefügt. Die frühere Kategorie Print & Outdoor Craft heißt ab sofort Industry Craft. Zudem gibt es ab diesem Jahr eine Kooperation mit der, die dazu führt, dass die Jurymitglieder stärker als bisher darauf zu achten haben, ob die eingereichten Arbeiten stereotype Darstellungen von Geschlecht, Alter, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderungen oder anderen Vorurteilen beinhalten.Neuigkeiten gibt es auch bei anderen Award Shows: Nach dem britischen D&AD, der bereits vor drei Jahren die Impact Awards für sinnstiftende Kommunikation etabliert hat, und den Cannes Lions, die seit zwei Jahren bei ihren SDG Lions mit den Vereinten Nationen kooperieren, ziehen nun die US-amerikanischesowie mitder erste deutsche Kreativwettbewerb mit ähnlichen Initiativen nach.Bei derwird es ab 2020 einen Sustainable Development Pencil geben. Das Konzept erinnert an die SDG-Kategorie in Cannes. Auch hier gibt es eine Partnerschaft mit den Vereinten Nationen sowie der PVBLIC Foundation. Mit dem Preis sollen kreative Arbeiten gewürdigt werden, die einen Beitrag zur Erfüllung eines der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Der deutschsprachige Bewegtbildwettbewerbwiederum führt die Kategorie "Social Influence" ein. "Produkte, Dienstleistungen und Firmen bringen sich in Stellung. Es wird Meinung gemacht, Missstände werden angeprangert, man engagiert sich gesellschaftspolitisch und ökologisch", heißt es in einer Erklärung zu der neuen Sparte. Diesem Trend wolle Spotlight mit einer eigenen Kategorie Rechnung tragen. Hier werden künftig sowohl im Professionals- als auch im Students-Wettbewerb Einsendungen mit gesellschaftlichen Themen und Narrativen wie Umwelt, Rassismus, Migration, Politik und Gleichstellung berücksichtigt. bu