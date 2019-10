Pitch

Wie ist ein Pitch rechtlich einzuordnen?

Welche Ansprüche entstehen durch die Pitches für Agenturen?

Können Auftraggeber Leistungen aus Pitches nutzen, auch wenn diese Agenturen am Ende keinen Zuschlag bekommen?

Müssen Auftraggeber Pitches vergüten?

Eine typische-Situation:Kunde formuliert seine Aufgabenstellung und lädt einige Agenturen ein. Diese nehmen an dem Wettbewerb – mit oohne Vergütung – teil und präsentieren sich und ihre Konzepte. Häufig entscheidet sichKunde am Ende deses für eineAgenturen, mit denen er bereits zusammenarbeitet.Nicht selten endetallerdings, ohne dass ein Gewinner gekürt wird. Stattdessen werden die Vorlagen, Ideen, Entwürfe und Konzepte vom Kunden, seiner bisherigen oeiner ganz neuen Agentur "übernommen" und umgesetzt. Aber ist das rechtlich so einfach möglich?Eineine Ausschreibung ist eine Wettbewerbspräsentation oein Auftragsvergabeverfahren. Rechtlich gesehen zählt das als Preisausschreiben (§ 661 BGB) und stellt einen SpezialfallAuslobung (§ 657 BGB) dar.Auftraggeber,mehrere Agenturen zumeinlädt, gibt ein bindendes Versprechen ab. Denn er verpflichtet sich damit, die ausgelobte Belohnung (Auftrag) dem-Gewinner zu entrichten.BeiAusschreibung bewerben sich Agenturen um den PreisAuftragsvergabe.Auftraggeber entscheidet dann über die Preisvergabe. MitZuerkennung des Preises an den Gewinner entsteht ein für Agenturen einklagbarer Anspruch auf die Belohnung.Wenn sichKunde später anders entscheidet und mit dem-Gewinner weVertragsverhandlungen aufnimmt noch den ausgelobten Vertrag schließt, macht er sich ihm gegenüber schadensersatzpflichtig.Durch die bloße Teilnahme an einem– ob mit Vergütung oohne – verzichten Agenturen nicht auf die Rechte an den Vorlagen. Allerdings sind bloße Ideen wie Werbe- und Kommunikationsdienstleistungen (erarbeitete Ideen, Entwürfe, Konzepte et cetera) als solche nicht urheberschutzfähig. Dennoch hat die widerrechtliche Verwendung von Vorlagen rechtliche Folgen. Bei Übernahme oVerwendung ohne Genehmigung können Agenturen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen.Seit Ende April 2019 gilt das "Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen", in demSchutz von vertraulichem Know-how und Geschäftsinformationen gesetzlich geregelt ist. Demnach hängtSchutz im Detail davon ab, welche Vertraulichkeitsregelungen die teilnehmenden Agenturen getroffen haben.So stellt beispielsweise ein Vertraulichkeitshinweis in den Präsentationsunterlagen explizit klar, dass die präsentierten Entwürfe ausschließlich-Präsentation dienen und jede andere Verwendung ohne ausdrückliche ZustimmungAgentur untersagt ist.für beide Seiten sicherste Weg ist, alle wichtigen Punkte in einer-Vereinbarung festzuhalten. Diese umfasst beispielsweise Regelungen, ob ein-Honorar bezahlt wird, welche TeilePräsentationGeheimhaltungsverpflichtung unterliegen, ob Nutzungsrechte auch für den Fall eingeräumt werden, dass die Agentur keinen Zuschlag erhält, und – für den Fall des Zuschlags – die Absichtserklärung, umfassende Nutzungsrechte in einem dann abzuschließenden Agenturvertrag oProjektauftrag einzuräumen.Wenngleich eine EntlohnungAgenturen für ihre Aufwände sehr zu empfehlen ist, können die Teilnehmer vom Auftraggeber eine Vergütung weautomatisch erwarten (§ 632 BGB) noch gilt sie als stillschweigend vereinbart. Einen rechtlichen Anspruch auf ein-Honorar gibt es nur, wenn dieses ausdrücklich vereinbart wurde.Agenturen für Aufwände bei-Präsentationen zu entlohnen, ist jedoch nicht nur eine Frage von Fairness. Es ist im Interesse von Unternehmen selbst, überhaupt den richtigen Agenturpartner zu finden. Denn neben unklaren und zu kleinen Budgets sind mangelnde-Honorare Hauptgründe, weshalb Agenturen ein Drittel bis die Hälfte aller-Anfragen ablehnen.