Investorenkonferenz in Riad kurzfristig abgesagt. Und damit nicht nur auf Milliardenaufträge verzichtet, sondern vor allem eines bewiesen, nämlich Haltung. Auch Siemens-Boss Joe Kaeser, der nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg einen bis zu 20 Milliarden US-Dollar schweren Vertrag hätte unterzeichnen können, ist der Konferenz am Ende ferngeblieben. Weil der öffentliche Druck nämlich so groß war, dass eine Teilnahme nicht mehr vermittelbar gewesen wäre.

Khashoggis gegeben habe. " Wir können es uns vorstellen, aber es gibt keinen Beleg", so Levy weiter.



„Es gibt derzeit eine Situation, die mindestens verwirrend ist." Maurice Levy Wie Sie wissen, gibt es derzeit eine Situation, die mindestens verwirrend ist", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Niemand wisse bislang, wer genau den Befehl zur Ermordung Khashoggis gegeben habe. " Wir können es uns vorstellen, aber es gibt keinen Beleg", so Levy weiter. Maurice Lévy will weiter für Saudi-Arabien arbeiten Damit erinnert Levy gewisserweise an das berühmte japanische Sprichwort mit den drei Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen wollen. Und Publicis? Die französische Werbeholding sieht aktuell keinen Anlass, die Zusammenarbeit ihrer PR-Tochter Qorvis Communications mit der saudischen Regierung infrage zu stellen und poliert das Image des Landes fröhlich weiter auf. Die Begründung von Verwaltungsratschef Maurice Levy ist geradezu bemerkenswert. "

Und Publicis? Die französische Werbeholding sieht aktuell keinen Anlass, die Zusammenarbeit ihrer PR-Tochter