Omnicom Media Group, Britta Würzburg

Omnicom-Manager Florian Adamski spielt eine wichtige Rolle bei den Aktivitäten der Holding in Deutschland

Die Übernahme von Grabarz & Partner, eine neue Führung für DDB Germany, die Berufung von Christoph Bornschein zum Verantwortlichen für die Aktivitäten im digitalen Geschäft - bei Omnicom Deutschland hat sich einiges getan. Das ist kein Zufall - und dürfte auch mit einem wichtigen deutschen Manager im internationalen Board der Holding zu tun haben.

Wo oder wen ruft man an, wenn man Omnicom Germany sprechen will? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht, vor allem, wenn man dort jemande