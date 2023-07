BBDO

Kathrin Jesse steht seit Anfang 2023 an der Spitze von BBDO

Seit Anfang des Jahres gibt es mit Kathrin Jesse eine neue Chefin für die Werbeagentur BBDO. In ihrem ersten großen Interview spricht sie offen die Probleme der Agentur an und erklärt, dass sie eine ganze Menge anders machen will. Das muss sie auch, wenn die Marke wieder erfolgreich sein soll.

Die Agenturmarke BBDO gehört zu den bekanntesten auf der Welt. Auch in Deutschland hatte sie viele Jahre einen Ruf wie Donnerhall. Hervorgegangen