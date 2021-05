1. Weniger ist mehr

1973 erschien das Buch "Small is beautiful" (E.F. Schumacher), gemeint als Kritik an der prosperierenden, aber ressourcenverschwendenden Wirtschaft der Nachkriegsjahre. Später wurden viele Produkte tatsächlich kleiner. "Small is beautiful" zeigte sich etwa in der Miniaturisierung digitaler Geräte und im reduktionistischen Produktdesign. "Reduce to the max", so nannte es mein ehemaliger Kunde smart. Bis sich der Trend umkehrte: In den vergangenen Jahren ist vieles nicht kleiner, sondern größer geworden. Zum Beispiel Apples iPhone, der BMW Mini, Fernsehbildschirme, Kreuzfahrtriesen, Flughäfen, Konzertsäle, nicht zu vergessen die Big Five des Internets: Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft.