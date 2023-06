Kreativwettbewerb

Das sind die großen Gewinner des ADC-Wettbewerbs 2023

Drei Grands Prix, 50-mal Gold, 117-mal Silber und 233-mal Bronze - so lautet die Bilanz des diesjährigen ADC-Wettbewerbs. Die drei Hauptpreise gehen dieses Jahr nicht an Kampagnen für große Marken, sondern stattdessen an Arbeiten, die sich mit den …