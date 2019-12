1. Teilen

DDB für Reporter ohne Grenzen: "Uncensored Playlist"

Ogilvy für Deutsche Bahn: "Spar dir den Flug"

Deutsche Bahn

Mit kreativen Foto-Vergleichen bewerben Ogilvy und die Deutsche Bahn das Sommerticket

Scholz & Friends für The Female Company: "The Tampon Book"

Scholz & Friends für Berliner Philharmoniker: "UmOrdnung"

Scholz & Friends gewinnt bei den Industry Craft Lions Gold mit der Kampagne für die Berliner Philharmoniker

Serviceplan für Dot Incorporation: "Dot Mini"

DDB für Stabilo: "Highlight The Remarkable"

Die DDB Group Germany räumt mit ihrer Stabilo-Kampagne den einzigen Grand Prix für Deutschland ab

Antoni und Iconoclast für Mercedes-Benz: "In The Long Run"

Antoni für Mercedes-Benz: "Bertha Benz"

Interactive Media Foundation für Bauhaus: "Das Totale Tanz Theater"

Die beiden Arbeiten haben noch eine Gemeinsamkeit: Sie thematisieren eine gesellschaftlich relevante Botschaft, die von globalem Interesse ist. Nicht bei allen Arbeiten in den Top 10 der meistprämierten Kampagnen geht es um Haltung, Purpose, Nachhaltigkeit, Gender oder andere Themen dieser Größenordnung. In einigen Fällen steht auch einfach eine clevere Lösung im Fokus, um Produkte besser zu verkaufen, oder eine emotionale Geschichte, die den Verbraucher auf besondere Weise berührt. Werbung hat heute viele Facetten – genau das spiegeln diese Ideen auf eindrucksvolle Weise wider. Das sind die zehn meistprämierten deutschen Kampagnen 2019:DDB und Reporter ohne Grenzen verwandeln zensierte Presseartikel von Journalisten, die unter Repressalien leiden, in Songtexte und sorgen via Spotify dafür, dass sie weltweit von den Menschen gehört werden. Der Auftritt schafft es bereits 2018 auf Platz 5 der meistprämierten Kampagnen und setzt seinen Siegeszug 2019 fort – keine andere Kampagne aus Deutschland hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr Kreativpreise gewonnen.Die Deutsche Bahn und Ogilvy überzeugen nicht nur visuell mit der Bahn-Kampagne "Spar dir den Flug", das Projekt ist auch ein Paradebeispiel für die kreative Nutzung von Daten und Algorithmen.Mit dem "Tampon Buch" machen Scholz & Friends und The Female Company darauf aufmerksam, dass Damen-Hygieneprodukte höher besteuert werden als zum Beispiel Bücher – eine Ungerechtigkeit, die dank dieser und anderer Initiativen bald Vergangenheit sein wird.Scholz & Friends und die Berliner Philharmoniker fordern den Betrachter mit einer Printkampagne heraus, die auf sehr besondere Weise auf die neu arrangierten Kompositionen in der Konzertsaison aufmerksam macht. Die Erfolgsserie von "UmOrdnung" startet mit vierfachem Gold beim ADC-Wettbewerb.Serviceplan und Dot gehen mit "Dot Mini" ebenfalls in die zweite Runde der am häufigsten prämierten Kampagnen des Jahres. Das innovative Produkt macht sehbehinderten Menschen Online-Texte zugänglich.Wie groß die Wirkung einer einfachen Printidee sein kann, zeigt die Stabilo-Kampage "Highlight the Remarkable" von DDB. Hier werden Frauen hervorgehoben und gewürdigt, die jahrelang im Schatten berühmter männlicher Kollegen oder Ehemänner standen.Mercedes-Benz, Antoni und die Produktionsfirma Iconoclast erzählen in dem fast fünfminütigen Film "In the long run" die emotionale Geschichte einer willensstarken Sportlerin und ihrer Tochter. "Wahre Stärke kommt von innen", lautet die Botschaft, die der Automobilhersteller in diesem Fall mit seinem GLE-Modell verknüpft.Zum Weltfrauentag setzen Mercedes-Benz und Antoni ein starkes filmisches Zeichen zu Ehren der Automobil-Pionierin Bertha Benz. Der von Anorak inszenierte Spot ist zugleich ein Paradebeispiel für hervorragendes Storytelling mit starkem Bezug zur Marke.

Publicis Pixelpark für Puma: Der schnellste Geschäftsbericht der Welt

Rang Kampagne Kreative Leadagentur Punkte Preise 1 Reporter ohne Grenzen: The Uncensored Playlist DDB 904 42 2 Deutsche Bahn: Spar dir den Flug Ogilvy 872 54 3 The Female Company: Das Tampon Buch Scholz & Friends 660 31 4 Berliner Philharmoniker: UmOrdnung Scholz & Friends 592 28 5 Dot Incorporation: Dot Mini Serviceplan 560 25 6 Stabilo: Highlight The Remarkable DDB 460 27 7 Mercedes-Benz: In The Long Run Antoni 432 24 8 Mercedes-Benz: Bertha Benz Antoni 360 19 9 Interactive Media Foundation: 100 Jahre Bauhaus - Das totale Tanz-Theater Interactive Media Foundation / Artificial Rome 252 8 9 Puma: 9.58 Seconds - der schnellste Jahresbericht Publicis Pixelpark 252 15 11 Peta Deutschland: Eye to Eye Kolle Rebbe / Demodern 244 17 12 Laut gegen Nazis: #Unfollowme Heimat 236 15 14 Meter Group: Made in Fukushima Serviceplan 192 10 13 Radio.de: Footballpen Havas Germany 188 13 14 Hornbach: Schwitz es raus Heimat 184 10 16 The Edrington Group: The Macallan Visitor Experience Atelier Brückner 172 5 17 Telekom / Magenta TV: Einfach eins für alles DDB 168 27 18 Hornbach: Werkstück Edition Heimat 160 15 18 KMSZ: Life Lolli BBDO 160 11 20 Burger King: Black Friday Whopper Shopper Grabarz & Partner 156 13 21 Bloomy Days: Flowers Talking Heimat 144 8 22 Alzheimer Forschung Initiative: Remember Me BBDO 140 11 23 Lufthansa: #SayYesToTheWorld Kolle Rebbe 132 8 24 Beck’s: Le Beck’s Serviceplan 124 6 24 Sylt Marketing: Catapult Air Philipp und Keuntje 124 9 26 Robert Bosch: #LikeABosch Jung von Matt 108 9 27 Lufthansa: #LifeChangingPlaces Kolle Rebbe 104 8 27 Penny: Weihnachten braucht nicht viel. Nur Liebe Serviceplan 104 12 27 Reporter ohne Grenzen: Fonts for Freedom Serviceplan 104 8 30 Der Tagesspiegel: Trump 365. Das Monument der Fakten Scholz & Friends 100 8 30 Verband junger Menschen mit Hörbehinderung: Signs McCann 100 10

Das virtuelle Erlebnis "Das Totale Tanz-Theater", das die Interactive Media Foundation zum 100. Bauhaus-Geburtstag kreiert hat, ist eher Kunst als Kommerz, hat aber aufgrund seiner Innovationskraft dennoch Vorbildcharakter für die Werbebranche.Der "schnellste Geschäftsbericht der Welt" stammt von Puma und Publicis Pixelpark und dauert in seiner bewegten Online-Version mit 9,58 Sekunden genauso lange wie Usain Bolts Weltrekord im 100-Meter-Sprint, der sich 2019 zum zehnten Mal jährt. bu