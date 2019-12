Sequels Blockbuster - GEICO Insurance

In der Filmbranche haben Sequels, also Fortsetzungen von erfolgreichen Spielfilmen, schon lange Konjunktur. Geico zeigt jetzt, dass sie auch in der Werbung Sinn machen können und widmet früheren, von vielen Markenfans geliebten Werbefiguren, eine eigene Kampagne. In insgesamt sechs Spots bringt der Versicherer den lügenden Pinocchio, die taktlosen Waldmurmeltiere und die chaotischen Waschbären zurück, die in den gewohnt witzigen Clips wieder für reichlich Trubel sorgen. Zudem gibt es einen cineastischen Trailer, der die Kampagne vollmundig wie einen Hollywood-Blockbuster ankündigt (siehe oben). Darin sind alle Protagonisten zu sehen, wie sie mit einem gestohlenen Müllfahrzeug fliehen.Wie gewohnt wirbt das Unternehmen in den Spots mit einem berühmten Claim: "Neben den Filmen bewirbt Geico die Kampagne mit Out-of-Home-Motiven in Kinos in den USA. Zudem können die Verbraucher auf der Microsite Geico.com/sequels für ihre Lieblingswerbefigur abstimmen. Das Voting läuft bis zum 10. Februar 2020. tt