Motivationsvideo | FitX Werbung 2019

Mit diesem Motiv will FitX Menschen zum Fitnesssport motivieren

FitX | 30s Allgemein mit CTA

Der Auftritt ist die erste Arbeit von der 2017 gegründeten Berliner Agenturfür FitX. Die Kreativen legen ein zweiminütiges "Motivationsvideo" vor, in der sich ganz unterschiedliche Menschen in einem FitX-Studio auspowern. Sie stehen für den Claim des Anbieters: "For all of us".So holen sich zum Beispiel eine gestresste Feuerwehrfrau, ein ausgelaugter Tänzer und ein gehetzter Teenager beim Kraftsport Ausgleich zu ihrem Alltag. Zudem zeigt der Spot, dass jeder Mensch - egal, welchen Alters, Herkunft, Geschlecht, Körpermaßen und Fitness-Grad - fit werden kann: Das verdeutlichen ein alter Herr am Armtrainingsgerät, ein einarmiger Mann beim Handeltraining oder kurvige Frauen beim Zumba-Tanzen. All diese Fitnessstudiobesucher kehren nach dem Training gestärkt in ihren Alltag zurück.Die Stories der Fitnessstudiobesucher werden mit einem Rap-Song vonuntermalt. Passend zum "Motivationsvideo" geht es im Lied darum, sich aufzuraffen, an sich zu glauben und nicht aufzugeben. "Die Kampagne zeigt mit kraftvollen Bildern und einem starken Song die Energie, die beim Fitness-Training entsteht – nicht nur in den Muskeln, sondern auch für Kopf und Seele", erklärt, Geschäftsführer von der verantwortlichen Agentur Strobinski. "Durch die völlig unterschiedlichen Protagonisten setzt die Kampagne dabei außerdem ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft"."Wir glauben an die Veränderungskraft von Fitness. Egal ob jemand auf ein persönliches Ziel hinarbeitet oder einfach nur Spaß am Sport hat. Für jeden gibt es den nächsten Schritt, um sich weiter zu entwickeln", sagt, Chief Digital Officer von FitX.Die Kampagne läuft nur digital. Der Film ist als Zweiminüter sowie als 30-, 10- und 6-Sekünder auf Youtube, Facebook und Instagram zu sehen. Flankierende Motive kommen als Online- und Social-Media-Ads zum Einsatz. Der Auftritt ist bis Mitte Februar zu sehen.FitX und Strobinski haben für die Kampagne mit Regisseurund der Filmproduktionsfirmazusammengearbeitet. Für Media zeichnetverantwortlich.FitX wurde 2009 gegründet und arbeitete bis Anfang 2015 mit keiner Agentur zusammen. Dann übernahm die Agentur Rocket & Wink, die dem Fitnessstudioanbieter einen Relaunch verpasste und dabei unter anderem den Claim "For all of us" einführte. bre