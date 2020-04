Skyn campaign "Don't skip foreplay" feat. Stoya

Skyn campaign "Don't skip foreplay" feat. Dale Cooper

Die US-Marke ist für offensive, mutige Werbekampagnen bekannt, in denen sie gerne mit Normen bricht. Vor drei Jahren beispielsweise lieferte Skyn - ebenfalls mit Stammbetreuer Sid Lee - mit "Places of Intimacy" ein bemerkenswertes Statement für Sex in der Öffentlichkeit . Auch in der neuen Kampagne wollen Kunde und Agentur die Grenzen von Intimität zwischen Paaren ausloten - und schalten eine Pre-Roll-Kampagne auf Pornhub, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.Der Auftritt basiert auf der Prämisse, dass Pornos in Zeiten der freien digitalen Zugangs längst die Hauptquelle für die sexuelle Bildung junger Männer geworden sind. Die möglichen Folgen: Das Bild, dass sie von Sexualität haben, ist einseitig und verzerrt. Gefühle, Zärtlichkeit und die Wünsche des Gegenübers spielen eine untergeordnete Rolle - genauso wie das Vorspiel. Und genau aus diesem Grund hat sich Skyn die Dienste der beiden Pornostars Stoya und Dale Cooper gesichert, die die beiden Hauptrollen in der Kampagne spielen. Die beiden Protagonisten sind in zwei Pre-Roll-Ads jeweils aus ihrer Perspektive beim leidenschaftlichen Vorspiel in Unterwäsche zu sehen. Am Ende verbreiten sie die Botschaft: "You can skip an ad, but you shouldn't skip foreplay".Die Kampagne ist seit dieser Woche für rund einen Monat auf Pornhub zu sehen. Auf einer Landingpage gibt es zudem Interviews mit Stoya und Cooper, in denen sie über die Bedeutung des Vorspiels sprechen. Produziert wurden die hochwertigen Spots vonunter der Regie von. tt