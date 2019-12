Publicis Groupe 2020 Wishes

Heutzutage kann ja bekanntlich jeder spannenden Content kreieren, ins Netz stellen und im besten Fall damit ein großer Influencer werden. Also dachte sich Publicis-Chef Sadoun, schnappe ich mir doch meinen Assistenten und ein Smartphone und drehe das alljährliche Grußvideo in der Firmenzentrale in Paris auf die Schnelle einfach selbst. Doch das Ganze geht wegen der schlechten Aufnahmequalität und eines ziemlich ungeschickten "Assistenten" am Ende gehörig in die Hose.Die Idee zu dem Clip hatten - wie jedes Jahr - Sadoun und Chairman Lévy selbst. Nur diesmal haben die beiden den Clip auch von Anfang bis Ende produziert. Das Ergebnis kann sich aus Produktionsgesichtspunkten zwar nicht wirklich sehen lassen, sorgt aber dank der gewohnt selbstironischen Auflösung allemal für ein Schmunzeln. tt