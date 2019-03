The new Porsche Cayenne Coupé - Shaped by Performance

The new Porsche Cayenne Coupé - Design Film

Die deutlich schneller nach hinten abfallende Dachlinie verleiht der Coupé-Variante des Cayenne einen noch dynamischeren Auftritt und positioniert es optisch als das sportlichste Modell im Segment", sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. Diese ikonische Silhouette stellen Grabarz & Partner und Porsche in den Fokus der Kampagne - neben den Filmen vor allen auf klassischen OOH- und Anzeigenmotiven.

Porsche rückt in der Kampagne die ikonische "Flyline" und das Design des Autos in den Fokus

Dazu hat die Hamburger Kreativagentur gleich zwei Filme entwickelt, in denen das Cayenne Coupé bildgewaltig inszeniert wird. Im Designfilm werden hochwertige Studio- mit dynamischen Fahraufnahmen kombiniert, dazu gibt es harte Farbkontraste (siehe unten). Wichtiger ist dagegen der Hauptfilm "How to shape a muscle" (oben). Anhand einer Analogie zur Muskelkraft spannen Grabarz & Partner und Porsche dabei den Bogen zwischen Form und Performance. Die Botschaft: Durch hartes Training und Rennen lassen sich nicht nur Muskeln am menschlichen Körper definieren, sondern eben auch das typische Porsche-Design, die sogenannte "Flyline". Und genau die ist bei dem Cayenne Coupé erstmals an einem Porsche-SUV zu sehen.Des Weiteren kommen Maßnahmen in Social Media, eine Microsite, Verkaufsliteratur sowie PoS-Materialien zum Einsatz. Nach Marktstart des Modells im Mai werden weitere Werbemaßnahmen ausgerollt. Die Kampagne wird weltweit zu sehen sein. tt