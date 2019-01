IKEA - The Nightclub - TV Advert 90” #WonderfulEveryday

"The Nightclub" heißt der Film, der in einer 90-sekündigen Version in den Digitalkanälen und im TV als 20-sekündiger Cutdown zum Einsatz kommt. Zu dem Ray-Orbison-Hit "In Dreams" sind zahlreiche Menschen zu sehen, die in Pyjamas, Bademänteln, Pantoffeln und ulkigen Kostümen einen Nachtclub betreten. Und da es sich ja um eine echte Pyjama-Party handelt, ist die ganze Tanzfläche belegt mit Betten. Auf denen dürfen die Protagonisten nach Lust und Laune herumspringen, tanzen, eine Zeitung lesen oder es sich mit einem Cocktail gemütlich machen. Und natürlich darf auch der Schlaf und das Schäfchen-zählen am Ende nicht zu kurz kommen.Mit dem jüngsten Spot aus der "Wonderful-Everyday"-Kampagne wollen Ikea und Mother ein Loblied auf die Nacht singen, die laut dem Möbelhaus-Riesen nur an einem Ort sinnvoll verbracht werden kann: im eigenen Bett. Mit der Botschaft "Tonight Is To Sleep" wollen Kunde und Agentur laut eigener Aussage "die Stille der Nacht zurückgewinnen" und dafür sorgen, dass sich die Zielgruppe neu in den Schlaf verliebt. Dazu bewirbt Ikea auf einer Landingpage sämtliche Produkte für einen besseren Schlaf und Einrichtungslösungen rund ums Schlafzimmer.Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Die Postproduktion übernahm, der Sound kommt von. tt