So klug erzählt ein junger Werbefilmer von einer langen Freundschaft

© Filmakademie Baden-Württemberg Regisseur Alexander Kühn erzählt von einer Freundschaft im Laufe der Jahre

Wir alle müssen irgendwann erwachsen werden. Der eine früher, der andere später. Aber was bedeutet der eigene Lebenswandel eigentlich für unsere Freundschaften? Ist es normal, dass man im Laufe der Jahrzehnte seine langjährigen Freunde aus Kindestagen aus den Augen verliert? Oder was bedeutet es, wenn Jugendfreunde aus dem eigenen Leben verschwinden? Diese Fragen behandelt der Nachwuchs-Werbefilmer Alexander Kühn von der Filmakademie Baden-Württemberg jetzt in einem berührenden und klug inszenierten Spec-Spot.