Disneyland Paris - The little duck

Wer schon einmal im Disneyland in Paris war weiß, dass der Themenpark mit seinen zahlreichen Attraktionen und Disney-Charakteren vor allem für Kinder ein magischer Ort ist. Genau auf diesem Asset baut der Spot "The Little Duck" auf, den Disneyland in zahlreichen europäischen Märkten schaltet. Dazu erzählt BETC die Geschichte eines kleinen Kükens, das auf einer Wiese ein altes Walt-Disney-Magazin mit Donald Duck auf dem Cover findet. Der tierische Protagonist ist sofort hin und weg von der Kultente und lässt das Heft fortan nicht mehr aus den Augen - bis der Winter kommt. Doch dann kommt es kurze Zeit später im Disneyland Paris zum persönlichen Aufeinandertreffen.Mit der Kampagne und dem neuen Claim "Where Magic Gets Real" zeichnet BETC anhand der Geschichte des niedlichen Kükens nach, wie Kinder sich üblicherweise in die Charaktere aus dem Disney-Kosmos verlieben. Den Anfang machen meist Printmagazine, TV-Shows und Merchandise-Artikel. Den Höhepunkt in der Beziehung der jungen Fans und ihrer Idole - so zumindest die Botschaft des Themenparks - bildet dann aber das emotionale Erlebnis im Disneyland Paris.Bei BETC in Paris zeichnen(Agency Management),(Executive Creative Director),(Creative Director),(Art Director),(Assistant Art Director),(Copywriter) sowie(Strategic Planning) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von. Der Sound kommt von. Das verantwortliche 3D Studio ist. tt