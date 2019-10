MENstruation | Thinx

Der knapp eineinhalbminütige Spot wird ab dem kommenden Mittwoch von insgesamt 18 amerikanischen TV-Netzwerken ausgestrahlt. Die Kreation stammt von, Regie führte die in den USA bekannte WerbefilmerinThinx strebt danach, die weibliche Periode aus der Ecke der Tabuthemen herauszuholen. Grundidee der neuen Kampagne ist daher die Frage, inwiefern sich Vorurteile und Scham abbauen würden, wenn auch Männer von monatlichen Zyklusblutungen persönlich betroffen wären. In dem Video sind es daher Jungs und Männer, die dank ihrer Periode in unangenehme Alltagssituationen geraten, wie beispielsweise durch einen Blutfleck auf dem Bettlaken oder das versehentliche Herausfallen von Binden und Tampons aus dem Schulspind. Die verschiedenen Vorfälle sind genauso humorig wie gefühlvoll in Szene gesetzt und - bis auf die Geschlechterverschiebung - durchaus realistisch."Es ist Teil unserer Firmen-DNA, Diskussionen anzustoßen und Themen in einer Weise aufzumachen, die bis dato nicht möglich war", sagt Thinx-Markenchefin. Es handelt sich um die erste nationale Kampagne von Thinx. Diese sei schon lange geplant gewesen, aber erst durch die jetzt erfolgten Investitionen von Kapitalgebern über insgesamt 25 Millionen US-Dollar möglich geworden. 50 Millionen US-Dollar hatte das Unternehmen bereits vor dieser Investition umgesetzt. 2016 erlangte die Unterwäschemarke international große Aufmerksamkeit mit ihrer provokanten Plakatwerbung für periodenfeste Slips.Der TV-Spot wird in einer 15- und 30-sekündigen Version über einen Zeitraum von acht Wochen unter anderem von Sendern wie Bravo, E!, Oxygen, BET, MTV, VH1, HGTV, Food Network, TLC und NBC gezeigt. In den gekürzten TV-Versionen wird – anders als in dem vollständigen Video – kein Blut zu sehen sein, weil dies in amerikanischen TV-Spots nicht üblich ist.Laut Lonergan erhoffe sich Thinx von der Kampagne eine Steigerung der Suchanfragen von 15 Prozent sowie einen Anstieg Brand Awareness um zehn Prozent. Auch Kooperationen mit Influencern und Podcast-Werbung sollen dazu beitragen. Die tatsächliche Aufmerksamkeitssteigerung soll mit einem eigenen Tracking-Verfahren gemessen werden.Die BBDO-Schwesteragentur AMV BBDO in London ist in den vergangenen Jahren zum Vorreiter beim Abbau von Normen geworden, die vornehmlich Frauen betreffen. Große Aufmerksamkeit erlangten dabei die preisgekrönte "Blood normal"-Kampagne sowie das Musikvideo "Viva la Vulva" . Lonergan hofft darauf, dass die aktuelle "MENstruation"-Kampagne dazu beitrage, nicht nur die Markenbekanntheit zu erhöhen, sondern vor allem die unnötigen Alltagshürden vieler Frauen während ihrer Periode in Frage zu stellen. hmb