Ahoj-Brause

Der von Stammbetreuerum Managing Director und Kreativchefkreierte Spot soll an die eigene grandiose Jugendzeit erinnern und zeigt das "authentische Leben, geprägt von Idealismus, hemmungslosem Glück und Unvernunft", so die Berliner Agentur.und Regisseurindrehten dazu Szenen von der ersten Liebe, vom Abhängen mit der Clique, wildem Abrocken in der Disco und einer freizügigen Badewannen-Party zu viert."Erinnerungen ans Jungsein lässig und frech inszeniert. Das trifft den Kultfaktor von Ahoj-Brause - ohne langweilige Nostalgie", beschreibt, CEO des Süßwarenherstellers, das Kampagnenbriefing. Als musikalische Untermalung hat sich Antoni Jellyhouse für den passendsten Song entschieden, den die Musikwelt zu bieten hat: "Forever Young". Die junge Londonerinhat den Alphaville-Klassiker eigens für die Kampagne neu eingesungen.TV-Premiere feierte das Video als 45-sekündige Version gestern im Rahmen der neuen Show "Joko & Klaas gegen Pro Sieben". Cut-Downs sind auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen. Auf Agenturseite verantworten neben Pross Account Director(Senior Art) und(Art) die Kampagne. Bei Anorak waren Managing Partnerund Producerbeteiligt.Katjes hatte die Ahoj-Brause Brause in der Dose 2017 in den Handel gebracht. Mitte 2018 sorgte eine Plakat-Kampagne mit dem Slogan "Verleiht keine Flügel, wozu auch" für Zoff. Der Energydrink-Riese Red Bull mahnte den Konkurrenten mit einer einstweiligen Verfügung ab . Mit Jellyhouse hatte Antoni für seinen Kunden vor zwei Jahren eine eigene Agentur gegründet. Das Team entwickelt die Kampagnen für alle Marken des Süßwarenherstellers. jeb