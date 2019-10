Würzpaste Marmite hypnotisiert mit Werbespot

In einem knapp zweieinhalbminütigen Film, der von Adam & Eve/DDB entwickelt wurde, sollen sich die Zuschauer einer Hypnose unterziehen. Sie soll aus Marmite-Hassern Fans der Würzpaste machen. Dafür wurde eigens der Hypnotiseur und Autorspielt in seinem Marketing mit dieser Hater-Lover-Mechanik schon seit Jahren.Der Film ist tatsächlich nur ein Ausschnitt eines viel längeren Videos. Marmite ruft dazu auf, sich den kompletten Hypnosestreifen im Netz anzuschauen, und zwar unter kontrollierten Bedingungen. Das Unternehmen meint es also durchaus ernst. Allerdings sollen nur diejenigen teilnehmen, die sich auch tatsächlich bekehren lassen wollen. Andernfalls wirke die Hypnose nicht. Die Ergebnisse will Marmite Ende des Jahres veröffentlichen.Teil der Kampagne ist auch ein TV-Spot (siehe unten), der zeigen soll, welche Auswirkungen die Hypnose auf die Zuschauer haben kann. In dem Film sind Briten zu sehen, die sich als Marmite-Hasser bezeichnen und nach dem Hypnose-Video angeblich bekehrt wurden und die Würzpaste verschlingen. Für die Produktion der Filme zeichnet