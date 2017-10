Übernahmen von Tech-Start-ups Warum Deutschland ein Entwicklungsland ist

Deutsche Unternehmen halten sich bei Start-up-Käufen zurück. © Fotolia

In den USA vergeht gefühlt kaum ein Tag, an dem kein Tech-Start-up von einem größeren Unternehmen geschluckt wird. Doch während in den Vereinigten Staaten der Zukauf von jungen Unternehmen weit verbreitet ist, halten sich deutsche Firmen auffällig zurück - und verschenken dadurch Innovationspotenzial. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Untersuchung von German Tech Digital.